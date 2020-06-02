Официальный сайт гаданий онлайн.

В древние времена люди воспринимали как данность, что естественный ход событий человеческой судьбы предопределён свыше и в основе всего лежит Фатум.

С тех давних пор ничего не изменилось и при всём желании держать ситуацию под контролем, подчинять обстоятельства собственной воле и объяснять произошедшее умными словами, человек по-прежнему не в состоянии контролировать ничего-включая собственные иллюзии.